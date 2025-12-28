Nacieron trigemelas idénticas en Chubut

Chubut. El nacimiento de trigemelas idénticas en el Hospital María Humphreys de Trelew constituye un hito tanto médico como social en la provincia de Chubut, no solo por su excepcionalidad —ocurre aproximadamente “una vez en 100 millones”, según las autoridades provinciales— sino por el desafío que representa para la medicina materno-infantil.

El evento, calificado como un caso de alta complejidad y baja frecuencia, exigió una organización y preparación rigurosas en todas las etapas, poniendo de relieve la capacidad de la salud pública local para responder a emergencias poco comunes y garantizar la seguridad en contextos de máxima exigencia.

Desde la Secretaría de Salud provincial precisaron que tanto las recién nacidas como la madre evolucionan favorablemente: “Se encuentran estables y en buen estado de salud”. El parte oficial informa que, al tratarse de “un nacimiento pretérmino (prematuro)”, las pequeñas permanecen en el Servicio de Neonatología del hospital, donde reciben atención especializada para favorecer su recuperación nutricional. Las autoridades insisten en que el éxito del procedimiento refleja el alto nivel profesional de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería, y que “este acontecimiento de alta complejidad se desarrolló según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas”.

El parto se produjo el jueves 25 de diciembre, con una diferencia de poco más de una hora entre la primera y la tercera niña: la primera gemela nació a las 8:49 con un peso de 1,460 kg, la segunda a las 9:50 con 1,760 kg, y la tercera a las 9:52 con 1,690 kg. Todas ingresaron directamente al área de Neonatología para asegurar una vigilancia continua.