Siniestro vial en la ruta 26: un joven fue llevado al hospital de Huinca Renancó

Un joven de 20 años, oriundo de Pincén, protagonizó un accidente vehicular en la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial N.º 26, en cercanías de Ranqueles, por causas que se tratan de establecer.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Huinca Renancó y personal policial, quienes asistieron al conductor de una camioneta Toyota Hilux. Tras ser evaluado en el lugar, el joven fue trasladado al Hospital de Huinca Renancó para una mejor valoración médica.

Según el parte de Bomberos, el aviso se recibió a las 08:16, y se trabajó con dos dotaciones, una unidad pesada de rescate y una unidad liviana, con la participación de ocho bomberos. Al arribar, se constató que el vehículo había quedado detenido sobre sus cuatro ruedas. El operativo concluyó sin novedades y las dotaciones regresaron a base a las 09:15.