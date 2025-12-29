ARCA facilita aún más el régimen aduanero aplicado a las compras en el exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó este lunes una actualización del régimen de importación definitiva para consumo de mercaderías sin finalidad comercial ni industrial, destinada a personas humanas, con el objetivo de simplificar trámites, digitalizar procesos y mejorar el control aduanero.

Así quedó plasmado en la Resolución General 5805/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial que modifica el procedimiento establecido originalmente por la Resolución General 3172.

Según la nueva normativa, la importación personal de mercaderías nuevas o usadas deberá formalizarse mediante el procedimiento simplificado previsto en la Resolución General 3628, con registro en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático Malvina (SIM) y utilización de los códigos aduaneros correspondientes.

La resolución aclara que podrán ingresar al país bienes destinados al uso o consumo del destinatario, siempre que por su cantidad, calidad, variedad o valor no permitan presumir una finalidad comercial o industrial.

La normativa establece además que estas operaciones estarán sujetas al pago de derechos y demás gravámenes del régimen general de importación, y que el valor en aduana será determinado al momento de la verificación de los efectos ingresados.

Asimismo, las importaciones deberán cumplir con las prohibiciones económicas y no económicas vigentes, y quedarán alcanzadas por la intervención de terceros organismos, cuando corresponda.

En los casos en que por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado, la importación deberá formalizarse a través del formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue transformado en un formato digital e interactivo.

Este formulario estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de la agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Además, ARCA delegó en la Dirección General de Aduanas (DGA) la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el fin de garantizar el debido control aduanero y la correcta aplicación de prohibiciones.

La norma, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, entró en vigencia este mismo lunes y forma parte del plan del organismo para agilizar y unificar la gestión de operaciones aduaneras, promoviendo la digitalización de trámites y una mayor fluidez en la operatoria para los usuarios.