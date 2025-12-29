Asumió la nueva cúpula de la Policía de Córdoba

Este lunes, en la explanada de la Jefatura de Policía, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, tomó juramento a las nuevas autoridades que integran la cúpula de la Policía provincial, en el marco de un proceso de recambio institucional.

Durante la ceremonia, el comisario general licenciado Marcelo Marín asumió como jefe de la Policía de Córdoba. En tanto, el comisario general abogado licenciado Alberto Bietti fue designado subjefe Capital; el comisario general licenciado Iván Rey, subjefe Interior; y el comisario general licenciado Federico Cisnero continuará en funciones como subjefe Administrativo de la fuerza.

Al tomar la palabra, el ministro Quinteros remarcó que los cambios responden a un proceso “natural, ordenado y periódico” dentro de la institución, y subrayó que la elección de la nueva conducción se inscribe en una línea de continuidad. “Marín representa una continuidad de una Policía ética, apegada a la ley y comprometida con los cordobeses”, afirmó.

El titular de la cartera de Seguridad destacó además la trayectoria del nuevo jefe de Policía, a quien definió como un funcionario con casi 35 años de servicio, experiencia y vocación profesional, y sostuvo que las decisiones adoptadas “no se toman al azar, sino que responden a una lógica de planificación y de construcción de seguridad para Córdoba”.

Por su parte, Marcelo Marín agradeció el respaldo del gobernador y del ministro, y tuvo palabras de reconocimiento para su antecesor, al señalar que su gestión dará continuidad al trabajo realizado. En ese marco, afirmó que la Policía atraviesa “un momento histórico y un cambio de paradigma” en materia de equipamiento, acompañamiento y contención institucional.

El flamante jefe también se dirigió al personal policial, a quienes instó a “continuar por el camino del bien, el sendero que marca la legislación”, y llamó a actuar con empatía, responsabilidad y criterio para fortalecer la confianza de la sociedad.

Durante el acto, se realizó un reconocimiento al comisario general Leonardo Gutiérrez, quien finalizó su gestión como jefe de Policía, y al comisario general Antonio Urquiza, por su desempeño como subjefe Interior. Gutiérrez expresó su agradecimiento a las autoridades y al personal de la fuerza, y señaló que concluye su etapa con la satisfacción de haber honrado el uniforme.