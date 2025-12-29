Carlos Paz: Cómo será el show de luces por la llegada del Año Nuevo

La ciudad de Villa Carlos Paz recibirá el Año Nuevo con un impresionante show de luces. El espectáculo se realizará en la zona comprendida entre el el Puente Cassaffousth y el Puente Uruguay, como suele ocurrir desde hace varios años.

El show comenzará a la 1 hs. del próximo jueves 1 de enero, tendrá una duración de diez minutos y estará compuesto en su mayoría por luces frías de bajo impacto sonoro, disminuyendo considerablemente el ruido producido por la pirotecnia.

Desde la tarde, se realizará un operativo de seguridad en el sector que incluirá a personal de Seguridad VCP, Defensa Civil, efectivos de la Departamental Punilla y fuerzas vivas a los fines de garantizar la seguridad de las familias que se acerquen al sector.

Se trata de una actividad con entrada libre y gratuita y se suspenderá en caso de lluvia.

De esta manera, Villa Carlos Paz se suma a la gran cantidad de ciudades turísticas con este tipo de festejos, que en los últimos años tuvo una multitudinaria convocatoria, potenciando el turismo y la actividad comercial.