Cómo sigue la salud de la nena herida por una bala perdida en Morón

Angelina, la nena de 12 años que resultó herida por el impacto una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido de Morón, continúa internada y en estado crítico. Su familia difundió un nuevo comunicado oficial.

La menor permanece internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, donde en los últimos días sufrió una leve complicación de salud. Según informó su familia, el equipo médico intervino de urgencia y la nena pudo superar la situación. Si bien se encuentra estable, sigue en estado crítico.

“Aprovechamos este espacio para pedir a la Justicia por el esclarecimiento del caso”, remarcó su familia en el comunicado difundido en las últimas horas. Por el hecho ocurrido el pasado jueves todavía no hay ninguna persona detenida.

En el texto, sumaron un agradecimiento especial al "interés de la gente y de los medios de comunicación" por el caso y por el "respeto" con el que se está cuidando la privacidad de la familia. Indicaron que, en los próximos días, junto al equipo médico, analizarán cuáles serán los próximos pasos a seguir respecto a la salud de la joven.

El hecho se produjo poco después de la medianoche del 25 de diciembre, cuando la menor se encontraba con su familia, en la intersección de las calles Pedro Castelli y Madero, realizando celebraciones típicas de Navidad.

Tras el impacto, la nena llegó a expresar algunas palabras a su familia antes antes de desvanecerse. “Me quema, me quema la cabeza”, advirtió.

Angelina fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios, pero debido a la gravedad del cuadro, la derivaron al Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía, donde permanece internada en terapia intensiva.

El caso quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón.

Los médicos detallaron que la bala sigue alojada en la fosa posterior del cráneo y no tiene orificio de salida. No obstante, familiares afirmaron que no tiene comprometida ninguna parte motora.