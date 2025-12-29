¿Cuál es el primer país del mundo en celebrar el Año Nuevo?

Mientras el mundo ultima los preparativos para despedir el 2025, un pequeño archipiélago en medio del Océano Pacífico ya tiene todo listo para ser el primero en estrenar el calendario global. A medida que el año se apaga, la atención global se posa sobre la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Como cada año, la geografía y los husos horarios han designado a un ganador en la carrera contra el reloj: la República de Kiribati.

Específicamente, la isla de Kiritimati (también conocida como Isla de Navidad) será el primer lugar habitado del planeta en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026. Ubicada en la parte más oriental de este país insular, opera bajo el huso horario UTC+14. Esto significa que, cuando en ciudades como Nueva York apenas estén desayunando a las 5:00 a.m. del 31 de diciembre, o en Madrid sean las 11:00 a.m., los cerca de 7,000 habitantes de esta isla coralina ya estarán escuchando las campanadas de la medianoche.

Este «adelanto» ocurrió en 1994 cuando el gobierno de Kiribati decidió unificar su zona horaria para evitar que el país estuviera dividido por la línea de fecha, lo que provocaba que una parte del archipiélago viviera un día antes que la otra, complicando la administración y el comercio.

A diferencia de los espectáculos pirotécnicos masivos de Sídney o las luces de Times Square, el recibimiento del 2026 en Kiribati suele ser más íntimo y tradicional. Las comunidades se reúnen en las maneaba (casas de reunión tradicionales) para celebrar con danzas, banquetes a base de pescado y frutos locales, y servicios religiosos que agradecen por el año que termina.

Tras el inicio oficial en Kiribati, el 2026 continuará su avance por el Pacífico:

15 minutos después: Las Islas Chatham (Nueva Zelanda).

1 hora después: Fiyi, Tonga y el resto de Kiribati.

2 horas después: Las principales ciudades de Australia, como Sídney y Melbourne, donde los fuegos artificiales marcarán el primer gran evento televisado del año.

En el otro extremo del mapa, mientras Kiribati ya estará disfrutando del recalentado del 1 de enero, los territorios de Samoa Americana y las islas deshabitadas de Baker y Howland (EE. UU.) serán los últimos en despedir el 2025, cerrando un ciclo que tarda aproximadamente 26 horas en completar su vuelta al mundo.