Cuesta Blanca refuerza acciones de cuidado en su área natural protegida

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, encabezó una recorrida por distintos puntos de la localidad junto al director de Ordenamiento Territorial, Pablo Rivero, y equipos de trabajo provinciales y comunales, con el objetivo de fortalecer las acciones de protección ambiental en el ejido.

La visita puso el acento en las medidas vinculadas al resguardo del Área de Reserva Natural Intangible, especialmente a través de la incorporación de cartelería informativa orientada a concientizar sobre el cuidado del entorno y el uso responsable del espacio natural.

Además, se evaluaron avances y líneas de trabajo relacionadas con el saneamiento de la cuenca del lago San Roque, una de las prioridades ambientales de la región, en el marco de políticas destinadas a preservar los recursos naturales y garantizar su sustentabilidad a largo plazo.

Desde la Comuna señalaron que este tipo de recorridas permite articular acciones entre los distintos niveles del Estado y consolidar estrategias de cuidado ambiental en el territorio.