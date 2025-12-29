De Miss Universo a referente social: la Legislatura distinguió a Alina Akselrad

Este lunes, la Legislatura de la Provincia de Córdoba expresó su beneplácito a Alina Akselrad, Miss Universo Argentina 2020, por su compromiso social, su participación en el comité organizador del certamen Miss Universo 2025 y la creación del proyecto Abraza tu Poder, orientado al desarrollo personal, la inclusión y la promoción de valores humanos.

El reconocimiento se concretó a través de un proyecto de declaración impulsado por las legisladoras Patricia Botta, Graciela Bisotto y María del Rosario “Charo” Acevedo. Durante el acto, Botta destacó el trabajo articulado entre las impulsoras de la iniciativa y remarcó la importancia de la empatía y la resiliencia como valores centrales del reconocimiento.

Al recibir la distinción, Akselrad subrayó el sentido social de su labor y el valor del servicio a la comunidad. Señaló que, a través de sus plataformas y su libro, busca promover el fortalecimiento personal y el reconocimiento de las personas más allá de cualquier título. También expresó que el reconocimiento recibido tiene un significado especial por provenir del lugar donde creció.

Más allá de su trayectoria en certámenes internacionales de belleza, Akselrad desarrolla desde hace años una labor vinculada a la promoción de la salud mental, la autoestima y la inclusión social. Es creadora del proyecto Abraza tu Poder, que impulsa acciones orientadas al desarrollo de la personalidad, la reflexión sobre problemáticas sociales actuales y la visibilización de historias de superación.

Además, se desempeña como embajadora de la ONG Soles, organización que acompaña a niñas y niños con cáncer y a sus familias, fortaleciendo redes de apoyo y contención.

Durante el acto estuvo acompañada por su madre, Silvia Torano; su hermana, Daira Akselrad; y su representante, Roberto Cravero.