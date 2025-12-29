El Centro de Empleados de Comercio prepara la inauguración de su nueva pileta

El Centro de Empleados de Comercio ultima detalles para la inauguración de su nueva pileta de natación. Las tareas no se detienen y las obras se encuentran en su etapa final de cara a la llegada del mes de enero.

El secretario general Carlos Orso informó que entre el 5 y el 10 de enero quedará inaugurada la pileta, la cual podrá ser disfrutada por todos los socios y las personas que visiten el predio mercantil en el camino a Las Jarillas.

Cabe destacar que, esta construcción se inició durante el 2025 y cuenta con una estructura de 20 metros de largo por 7 metros de ancho con una profundidad de 1,60 metros.