EPEC forestó con especies nativas el predio del Museo Usina Molet

En la mañana de este jueves, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba llevó adelante una jornada de plantación de especies nativas en el predio del Museo Usina Molet, ubicado sobre la ruta E-55. La intervención incluyó la forestación de 50 ejemplares correspondientes a 30 especies propias del ecosistema del Bosque Serrano.

La actividad se desarrolló en un área delimitada por la Reserva Natural, Recreativa e Hídrica Bamba y la Reserva Natural de la Defensa Campo La Calera, un sector considerado estratégico para la recuperación de la biodiversidad local y el control de especies exóticas invasoras.

Durante la jornada se implantaron especies arbustivas como aromitos, garabatos, espinillos y palo amarillo, junto con árboles como algarrobos y molles, seleccionados por su adaptación natural al terreno serrano y su aporte a la captura de dióxido de carbono.

Desde la empresa destacaron que la forestación con especies autóctonas requiere menor consumo de agua, presenta mayor resistencia a las condiciones ambientales y evita daños en infraestructuras debido al desarrollo de sus raíces, a diferencia de muchas especies exóticas.

La iniciativa forma parte de un programa ambiental más amplio que incluye el control de plantas invasoras y el desarrollo de senderos de interpretación, con el objetivo de promover el cuidado del entorno y fortalecer el vínculo de la comunidad con el ambiente natural.

En este marco, ya se realizaron acciones similares en las centrales Fitz Simon de Embalse, La Calera 2 y la antigua usina La Calera. “En estos espacios realizamos plantaciones, charlas informativas y talleres ambientales con participación de personal técnico, municipios y organizaciones locales”, señaló Alejandra Broggi, directora del área de Museos de EPEC.

Desde hace cinco años, el programa de Museos de la empresa viene impulsando tareas de reforestación en distintos predios, alcanzando un total de 150 ejemplares nativos plantados como parte de un compromiso sostenido con la restauración ecológica.