Estos fueron los nombres más elegidos para bebés en Córdoba Capital

Durante el 2025, el Registro Civil de Córdoba Capital difundió el listado de los nombres más elegidos para recién nacidos, a partir de las 14.473 inscripciones realizadas de manera gratuita en las distintas dependencias municipales a lo largo del año.

Del total de trámites, el 54% de las inscripciones se concretó en instituciones de salud, tras la descentralización del servicio que incorporó dependencias en la Maternidad Provincial “Brigadier Gral. Juan Bautista Bustos”, el Hospital Materno Neonatal y la clínica Reina Fabiola. El 19% se realizó en la sede central del Registro Civil y el 27% restante en los CPC distribuidos en la ciudad.

En cuanto a las preferencias de nombres, entre las niñas el más elegido fue Olivia, con 251 registros, seguido por Ema (196), Isabella (160), Emilia (145), Ámbar (141), Sofía (136), Catalina (130), Mía (127), Francesca (124) y Martina (115). Completaron los 20 nombres más registrados Renata, Roma, Delfina, Zoe, Alma, Chloe, María, Emily, Luz y Victoria.

Entre los varones, Mateo encabezó el ranking con 258 inscripciones, seguido por Bautista (208), dos nombres que se mantienen entre los más elegidos desde hace varios años. Luego aparecen Noah (179), Liam (171), Lorenzo (165), Felipe (163), Valentino (151), Benicio (146), Bruno (143) y Luca (124). La lista continúa con Enzo, Benjamín, Eitan, Giovanni, Bastian, Teo/Theo, Tomás, Ciro, Thiago y Gino.

El relevamiento anual permite observar continuidades y cambios culturales en la elección de nombres, así como la influencia de tendencias globales que se combinan con preferencias tradicionales dentro de las familias cordobesas.