La ola de calor llegó a las sierras de Córdoba: ¿qué pasará en Año Nuevo?

La primera ola de calor del verano comenzó a vivirse en las sierras de Córdoba y se conocieron las máximas previstas para el 31 de diciembre y el 1 de enero. Se anuncian temperaturas extremas en Villa Carlos Paz y el resto de Punilla y el pronóstico arroja que podrá armarse la mesa afuera.

Este lunes 29 de diciembre se presenta con cielo nublado y una máxima que ascenderá a 35 grados. Para mañana martes, se prevé una jornada soleada con una máxima que rondaría los 37 grados y una mínima de 22 grados.

Para el último día del año, se espera calor extremo y cielo despejado. Para la tarde, se espera una máxima que treparía a 40 grados y que rondaría los 30 grados en horas de la medianoche.

Pero los amantes del verano, también podrán aprovechar el 1 de enero. El comienzo del 2026 traería una máxima de 40 grados que invitará a disfrutar de las piletas, los ríos o simplemente buscar refugio frente a algún aire acondicionado.