Las nuevas tarifas de taxis, remises y el transporte urbano de Carlos Paz

El 1 de enero entrarán en vigencia
Las nuevas tarifas de taxis, remises y el transporte urbano de Carlos PazEl proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo fue aprobado días atrás en Segunda Lectura.
El Concejo de Representantes aprobó en Segunda Lectura los aumentos de taxis, remises y transporte urbano de Villa Carlos Paz. Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir del jueves 1 de enero del 2026.
El boleto urbano se irá $3.396,46 desde el primer día del 2026 y además se aplicará una actualización cada cuatro meses (mayo y septiembre) en base a los valores de materia prima, mano de obra, índices y sus fuentes, costos reales y la realidad de la población.
La buena noticia es que el usuario abonará menos de la mitad del valor del pasaje ($1.497), mientras que el porcentaje restante (55,92%) será absorbido por la Municipalidad.
Con respecto a la tarifa de remises, se estableció que desde 1 de enero, la bajada de bandera quedará en $ 2.327 y la ficha cada cien metros tendrá un valor de $132. Por su parte, la bajada de bandera de los taxis costará $2.122 y la ficha cada cien metros en $130.