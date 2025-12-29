Las nuevas tarifas de taxis, remises y el transporte urbano de Carlos Paz

El Concejo de Representantes aprobó en Segunda Lectura los aumentos de taxis, remises y transporte urbano de Villa Carlos Paz. Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir del jueves 1 de enero del 2026.

El boleto urbano se irá $3.396,46 desde el primer día del 2026 y además se aplicará una actualización cada cuatro meses (mayo y septiembre) en base a los valores de materia prima, mano de obra, índices y sus fuentes, costos reales y la realidad de la población.

La buena noticia es que el usuario abonará menos de la mitad del valor del pasaje ($1.497), mientras que el porcentaje restante (55,92%) será absorbido por la Municipalidad.

Con respecto a la tarifa de remises, se estableció que desde 1 de enero, la bajada de bandera quedará en $ 2.327 y la ficha cada cien metros tendrá un valor de $132. Por su parte, la bajada de bandera de los taxis costará $2.122 y la ficha cada cien metros en $130.