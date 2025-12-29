Lautaro López, el joven que busca ser el «Carlospacense del Año»

Lautaro López tiene 23 años, es presidente de la Asociación AILE y fue galardonado con mención de honor por su participación en la primera edición del Modelo de la Unión Europea, celebrado en la Región Centro Argentina. El joven ha sido nominado en la edición 2025 del «Carlospacense del Año» y dialogó con EL DIARIO sobre la importancia de construir redes que permitan el desarrollo de la juventud dentro de cada comunidad.

Hasta el 15 de enero, podés votar y ayudarnos a elegir al vecino o vecina de nuestra ciudad que se haya destacado durante el 2025 por su labor deportiva, cultural o social.

Podrás votar en nuestra encuesta online o a través de nuestro número de WhatsApp: (3541-236537) y se contabilizarán tanto los votos que lleguen por mensaje como aquellos que se registren de forma manual en la encuesta.