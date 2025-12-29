Los festivales de Punilla fueron distinguidos por sus aportes la cultura

Una decena de fiestas populares del Valle de Punilla obtuvieron la adhesión de la Legislatura de la Provincia de Córdoba en virtud de la labor de promoción y difusión cultural que realizan. La distinción recupera la idiosincrasia única de cada pueblo, atravesada por su religiosidad y su identidad musical.

Asimismo, en el marco de la flamante ley de economía naranja, los festivales fueron reconocidos como sectores estratégicos para el desarrollo productivo, la generación de empleo formal y de calidad en la región.

La iniciativa ha sido emprendida por el legislador Leonardo Limia, autor de uno de los proyectos compatibilizados en la reciente aprobación de la ley provincial de promoción de la industria de eventos y la economía creativa en Córdoba. «Este reconocimiento no se limita a declarar de interés a las festividades de Punilla sino a visualizar la contribución que desde hace años han venido haciendo a la economía recreativa»; expresó Limia.

«Córdoba ha consolidado un modelo de turismo de eventos que combina espectáculos masivos y festivales identitarios de escala internacional. Cada uno de esos encuentros activa una cadena de valor, fomentando el empleo joven y la inclusión»; añadió.

Los eventos que obtuvieron la adhesión de la Unicameral son: el 27º Festival del Pan Casero en Mayu Sumaj (10 y 11 de enero); la Fiesta Provincial de la Avicultura en Santa María de Punilla (del 14 al 22 de enero); la 12º Fiesta de la Provincianía en Villa Santa Cruz del Lago (18 de enero); el emblemático 66º Festival Nacional de Folklore en Cosquín (del 24 de enero al 1 de febrero); y el 17º Festival Provincial de la Peperina en Cabalango (30 y 31 de enero).

Asimismo, se sumaron a este reconocimiento las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Candelaria en San Antonio de Arredondo (2 de febrero); el 26º Cosquín Rock en Santa María de Punilla (14 y 15 de febrero) y la 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano en la ciudad de Tanti (17 de Enero).