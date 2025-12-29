Maxi López, a punto de convertirse en padre por quinta vez

En pleno invierno europeo y con una temperatura de -2 grados, el ex futbolista Maxi López y la modelo Daniela Christiansson transitan la cuenta regresiva para la llegada de su hijo Lando.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, la espera entra en su tramo decisivo y, a pocos días del nacimiento de Lando, la pareja, que ya tiene a su hija Elle, compartió en redes sociales una postal que resume la intensidad de este momento: el último control médico antes del parto.

La imagen, tomada por el ex futbolista, refleja la calma y la expectativa que conviven en la recta final del embarazo, que los encuentra juntos ya que Maxi viajó a Suiza, tras haber pasado 47 días distanciados, para estar con su familia, antes de retomar su trabajo en MasterChef Celebrity y su nuevo desafío como streamer en Mar del Plata.

En la fotografía se ve a la modelo sueca recostada en una sala clínica, con el abdomen al descubierto para el monitoreo fetal. La modelo usa un un suéter tejido color fucsia de cuello alto y un pantalón negro, mientras apoya la cabeza sobre una mano y sonríe con serenidad. El entorno hospitalario -camilla, guantes médicos, gel desinfectante, cables y monitores- contrasta con la calidez del instante íntimo que atraviesan como familia.

Sobre su vientre, la banda elástica del dispositivo médico da cuenta del seguimiento propio de esta etapa. Un detalle no menor: la temperatura marcada en la imagen, -2 ?, que remarca la crudeza del invierno europeo frente al clima emocional que se vive puertas adentro.__IP__

Días antes, Christiansson había compartido otra imagen en la que se sinceró sobre las molestias físicas propias del final del embarazo. “Con la zona lumbar completamente bloqueada, no puedo ni caminar”, escribió, junto a un emoji de embarazada y un corazón azul.

Maxi López es padre de Valentino, Constantino y Benedicto con Wanda Nara y de Elle con Daniela.