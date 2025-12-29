Nuevo parte médico: CFK continúa internada con evolución lenta pero favorable

La expresidenta Cristina Kirchner evoluciona de forma favorable, aunque lenta, tras la cirugía por apendicitis aguda y peritonitis realizada el pasado 20 de diciembre.

Según el último parte médico del Sanatorio Otamendi, la paciente ha comenzado a tolerar alimentos semisólidos. No obstante, el informe aclara que persiste el tratamiento con antibióticos intravenosos y el uso de drenaje peritoneal mientras se monitorea la recuperación de su función intestinal.