¿Quiénes son las nuevas autoridades de la empresa VCP Gas?

Tras la designación de los directores que representarán a la Municipalidad de Villa Carlos Paz en la sociedad VCP Gas, el Concejo de Representantes avanzó con el nombramiento de los síndicos que asumirán como autoridades de la nueva prestataria del gas natural.

César Maldonado y Martín Alfredo Maiquez fueron propuestos por el bloque de Carlos Paz Unido por la mayoría, mientras que Román Calos De Vit y Rodrigo Andrés Panadero fueron elegidos por los bloques representados por los ediles Carlos Quaranta y Fernando Revello. Por su parte, la concejal Noelia García Roñoni postuló a María Carolina Romero y Thomas Montes Martínez.

Es importante destacar, que días atrás, se había dado a conocer que Enrique López Amaya, Marcelo Cuevas y Walter Resolani serán los directores municipales de la empresa conformada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Cooperativa San Roque.

En febrero del 2026 entrará en vigencia el contrato de concesión y se dará inicio a las obras para construir nuevas redes domicilias.