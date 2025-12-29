Se aprobó el nuevo Presupuesto y la Tarifaria para el 2026

Durante la última sesión del 2025, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó el nuevo Presupuesto Municipal y la ordenanza tarifaria para el 2026. Ambos proyectos salieron con siete votos y permitirán afrontar las obras públicas previstas para el año entrante y garantizar el correcto funcionamiento de cada una de las áreas del Palacio «16 de Julio».

Se establecieron las prioridades de gasto para el próximo año y el cálculo suma más de 105 mil millones de pesos.

Se destaca además la necesidad de prestar servicios claves como el agua potable y las cloacas, que implicó la incorporación de equipamiento y personal y la decisión de reducir los impuestos municipales para cuidar el bolsillo de los carlospacenses.

Del total proyectado, casi la mitad, será destinado a la Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, un total de 47.130.731.792 pesos (que representa el 44,8% de los fondos disponibles), mientras que la Secretaría de Salud Pública contará con 14.550.208.100 pesos (13,8%) y la Secretaría de Coordinación, Gabinete y Promoción Humana, tendrá un presupuesto de 14.221.126.200 pesos (que equivalen al 13,5%).

Asimismo, fue aprobada la Tarifaria 2026 que proyecta un ajuste del 8,67% en las distintas tasas (que sumado a los incrementos de mayo y septiembre) arroja un acumulado anual del 31,6% y se ubica acorde a los índices inflacionarios.

La contribución que incide sobre los inmuebles (tasa municipal por servicios a la propiedad, recolección de residuos, alumbrado público, conservación y mantenimiento de calles, barrido) registrará una adecuación del 31,4%, mientras que la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios se mantiene sin cambios.