Tomar mate al volante: qué dice la ley y en qué provincias está prohibido

Un trágico accidente protagonizado por una pareja que viajaba rumbo a la Costa Atlántica volvió a poner en debate las conductas permitidas y prohibidas al manejar por rutas nacionales y provinciales. Según se informó, el siniestro ocurrió mientras el conductor tomaba mate, una práctica profundamente arraigada en la cultura argentina, pero que puede representar un riesgo al volante.

A partir de este hecho, resurgieron las dudas sobre qué establece la ley y qué sanciones pueden aplicarse en estos casos. La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 no prohíbe de manera explícita tomar mate mientras se conduce. Sin embargo, sí fija un principio central que rige para todos los conductores.

El artículo correspondiente señala que, “en la vía pública”, se debe “circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito”.

Este concepto resulta clave, ya que no detalla si acciones como cebar, recibir o tomar mate pueden considerarse maniobras que dificultan el control total del vehículo. Por ese motivo, aunque no exista una prohibición directa a nivel nacional, un conductor puede ser sancionado si la autoridad considera que la conducta afecta la seguridad vial.

Más allá de la legislación nacional, algunas provincias avanzaron con normativas propias que establecen multas y sanciones concretas para quienes toman mate mientras manejan.

En Mendoza, a través del decreto 326/18 de la Ley 9024, esta práctica está tipificada como una falta grave. La normativa indica que los conductores solo pueden retirar una de las dos manos del volante para realizar cambios de marcha. En caso contrario, se prevén sanciones de hasta 1.000 unidades fijas. Con el valor de la UF estimado en $500 para 2026, la multa podría alcanzar los $500.000. Además, la infracción puede ser detectada mediante cámaras de seguridad vial.

En Córdoba, tomar mate al volante se encuadra dentro de las sanciones por manejo inseguro. La norma incluye tanto fumar como consumir mate mientras se conduce. En este caso, la multa es de 20 unidades fijas, lo que equivale actualmente a unos $33.920, según el valor vigente de la UF, fijado en $1.696. Al igual que en Mendoza, la infracción puede ser registrada por cámaras y la notificación enviada al domicilio del conductor.

El debate vuelve a instalarse entre una costumbre cultural profundamente extendida y la necesidad de garantizar la seguridad vial, especialmente en rutas de alto tránsito durante la temporada de vacaciones.