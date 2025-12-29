Trigemelas idénticas nacen en Trelew, un caso extremadamente raro

Una mujer dio a luz a trigemelas genéticamente idénticas el pasado 25 de diciembre en la ciudad chubutense de Trelew, un fenómeno que se registra aproximadamente una vez cada 200 millones de nacimientos.

El parto se realizó en el Hospital María Humphreys de Trelew, recientemente inaugurado, y las tres niñas nacieron con apenas minutos de diferencia: la primera a las 8:49 con 1,460 kilos; la segunda a las 9:50 con 1,760 kilos; y la tercera a las 9:52 con 1,690 kilos.Al tratarse de un nacimiento prematuro, las trigemelas permanecen internadas en el Servicio de Neonatología del hospital, donde continuarán bajo observación para garantizar su recuperación y nutrición.

Las autoridades sanitarias destacaron la labor del equipo médico y de enfermería, que actuó con profesionalismo para asegurar la salud de la madre y las pequeñas. Desde el hospital subrayaron: “El resultado es fruto del trabajo conjunto y la profesionalidad de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería.”

Se trató de un embarazo monocorial triamniótico, una condición extremadamente infrecuente en la que las niñas comparten una sola placenta, pero cada una se desarrolla en su propia bolsa amniótica. Los médicos señalaron que estos casos son de baja frecuencia y alta complejidad, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de cualquier hospital.

Desde la Secretaría de Salud de Chubut explicaron que no existen estadísticas precisas debido a la excepcionalidad de este tipo de nacimientos. Tras el parto, el gobernador Ignacio Torres afirmó: “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia. Las tres niñas y su mamá están bien de salud.”

Este es el segundo caso documentado de trigemelas idénticas en la provincia. El primero se registró en Comodoro Rivadavia en agosto de 2019, aunque en ese caso solo una de las niñas sobrevivió.