Video: Norberto Ruesch, el campeón nominado a «Carlospacense del Año»

Norberto Ruesch hizo historia al consagrarse campeón mundial de Taekwondo en la categoría Tul Veteranos en el certamen disputado en Jesolo, Italia. El deportista radicado en Villa Carlos Paz se quedó con la Medalla de Oro tras haber superado a competidores de Australia, Japón e Inglaterra.

Con esta medalla de oro, Ruesch logró el primer título mundial oficial de Taekwon-Do ITF para Villa Carlos Paz, marcando un hecho histórico para el deporte local y nacional.

El camino hacia el mundial fue largo y exigente: meses de entrenamiento, preparación física, eventos solidarios y el esfuerzo conjunto de entrenadores, familias y comunidad deportiva hicieron posible este sueño.

