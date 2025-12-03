Carlos Paz plantó 30 árboles nativos en la Plaza Argentina

Reforestación comunitaria
Carlos Paz plantó 30 árboles nativos en la Plaza ArgentinaVecinos y jóvenes de Rotaract realizaron una jornada de plantación de molles, algarrobos y espinillos para fortalecer los espacios verdes del barrio.
Este sábado se desarrolló una jornada comunitaria de reforestación en la Plaza Argentina del barrio Solares de las Ensenadas, donde se plantaron treinta ejemplares nativos junto a integrantes de Rotaract, voluntarios y vecinos de la zona.
Durante la actividad se colocaron molles, algarrobos y espinillos, especies adaptadas al ecosistema local y elegidas para reforzar la cobertura vegetal del espacio verde. Además de la plantación, hubo instancias de sensibilización ambiental orientadas al cuidado del arbolado urbano y a la importancia de preservar especies nativas.
Desde el municipio destacaron el carácter participativo del encuentro y el trabajo conjunto con organizaciones juveniles, que buscan impulsar acciones sostenibles y promover el compromiso ciudadano con el ambiente.
Las tareas continuarán en otros sectores del barrio para ampliar las áreas verdes y consolidar corredores ecológicos dentro de la ciudad.