El Hotel Las Lajas se renueva de cara a la temporada de verano

El histórico y prestigioso Hotel Las Lajas de Villa Carlos Paz se renueva de cara a la temporada de verano 2026, con espacios más amplios y entretenimiento, show en vivo y otras grandes propuestas para quienes eligen visitar las sierras.

El emblemático establecimiento que se encuentra en el ingreso de la ciudad, sobre la colectora de la Avenida San Martín, es la primera e imponente postal de Villa Carlos Paz desde 1968, lo que lo convirtió por años en el lugar elegido por cientos de turistas cada verano, espacios de reuniones y grandes eventos que reflejaron el desarrollo de la ciudad.

Si bien mantiene la esencia de su historia, se renueva sumando actividades para que cada día sea vivido como una experiencia diferente para cada uno de los visitantes. Se habilitaron salas de juegos y juego de mesas, clases de yoga para empezar el día con energía, shows en vivo todas las noches y se ofrece una agenda deportiva para todas las edades.

Las grandes novedades son sus piscinas mas amplia y modernas, reformas en sus habitaciones y áreas comunes.