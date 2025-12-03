Invitan al taller «Tejiendo Redes» en el Punto Mujer de Cabalango

La comuna de Cabalango invita a participar del taller «Tejiendo Redes» que se realiza en el Punto Mujer. Se trata de un espacio pensado para que las mujeres de la comunidad puedan encontrarse, compartir, crear y disfrutar juntas.

«Entre hilos, lanas y mates, construimos un lugar de encuentro donde la charla y el tejido se transforman en una red de apoyo.

No hace falta saber tejer: aprendemos entre todas, a nuestro ritmo y con alegría»; expresaron.

Se realiza todos los miércoles de 17:00 a 19:00 hs en el Salón de Usos Múltiples de la comuna, para participar, es necesario contactarse al teléfono: (351)-2611095.

Es importante destacar que la entrada es libre y gratuita.