Valle de Punilla

Invitan al taller «Tejiendo Redes» en el Punto Mujer de Cabalango

Un lugar de encuentro donde la charla y el tejido se transforman en una red de apoyo.
Sociedad
miércoles, 3 de diciembre de 2025 · 10:51

La comuna de Cabalango invita a participar del taller «Tejiendo Redes» que se realiza en el Punto Mujer. Se trata de un espacio pensado para que las mujeres de la comunidad puedan encontrarse, compartir, crear y disfrutar juntas.

«Entre hilos, lanas y mates, construimos un lugar de encuentro donde la charla y el tejido se transforman en una red de apoyo.
No hace falta saber tejer: aprendemos entre todas, a nuestro ritmo y con alegría»; expresaron.

Se realiza todos los miércoles de 17:00 a 19:00 hs en el Salón de Usos Múltiples de la comuna, para participar, es necesario contactarse al teléfono: (351)-2611095.

Es importante destacar que la entrada es libre y gratuita.

Tejiendo Redes Cabalango taller gratuito punto mujer

