La CGT rechaza el aumento del salario mínimo: “Está desconectado de la realidad”

Luego de que el Gobierno haya fijado un nuevo salario mínimo en $ 328.400 por decreto, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado para rechazarlo debido a que lo consideran "insuficiente y desconectado de la realidad socioeconómica de los trabajadores".

También recordaron la participación del encuentro de la semana pasada, donde no hubo acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de los empleadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), y que habían planteado una "propuesta integral orientada a iniciar un proceso real de recuperación del SMVM". "Nuestra propuesta contemplaba restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incorporando además la inflación proyectada hasta abril de 2026", explicó.

Además, se detalló que "este planteo implicaba un aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril, como primer paso indispensable para que el salario mínimo vuelva a acercarse a la Canasta Básica Total, actualmente situada en $1.176.852".

"Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna", añadió el texto difundido por la central obrera.

La resolución del Gobierno

A partir del Decreto 9/2025, emitido por la Secretaría de Trabajo, el Salario Mínimo Vital y Móvil fue fijado con montos que irán de $328.400 hasta $376.600. El tramo en el que se desarrollarán estos aumentos serán desde noviembre de 2025 a agosto de 2026.

Hasta el momento, el SMVM, que establece el monto mínimo que debe cobrar un trabajador en relación de dependencia, estaba asentado en $322.200, lo que significa que la primera suba será de $6.200.