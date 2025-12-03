La Falda: Habrá clases gratuitas de apoyo escolar en distintos barrios

La Municipalidad de La Falda lanzó una nueva propuesta educativa destinada a estudiantes de nivel primario y secundario, con el objetivo de acompañar el cierre del ciclo lectivo. A través de los Talleres Culturales Municipales, se ofrecerán clases gratuitas de apoyo escolar en tres barrios, abarcando materias fundamentales como matemática, física, química, lengua, literatura e inglés.



En el barrio Alto del Gigante, las clases estarán orientadas a Matemática, Física y Química, y se dictarán los viernes de 17 a 19 horas en el Salón Parroquial Cáritas, ubicado en Suipacha esquina Islas Malvinas. En paralelo, los vecinos del barrio La Aguadita también contarán con apoyo escolar en las mismas materias, los miércoles de 15.30 a 17.30 horas, en la sede ubicada en Río Negro 603.

A su vez, el barrio Bella Vista tendrá una propuesta específica en el área de Lengua, Literatura e Inglés. Estas clases se dictarán los miércoles de 17 a 19 en el SUM barrial, situado en Tristán de Texeda s/n.

Las actividades estarán a cargo de docentes especializadas y se desarrollarán durante todo el mes de diciembre. Cada una de las piezas informativas detalla los teléfonos de contacto para consultas, con el fin de facilitar la inscripción y el acceso de las familias.

Con estas iniciativas, La Falda busca fortalecer las trayectorias educativas de niños y adolescentes, contribuyendo a reforzar contenidos y acompañar a quienes necesiten un apoyo adicional antes de finalizar el año escolar. Se trata de una propuesta completamente abierta y gratuita, pensada para llegar a los distintos barrios y favorecer la cercanía con la comunidad.