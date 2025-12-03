La Legislatura reconoció a “Rony” Vargas por su trayectoria

La Legislatura de Córdoba homenajeó este martes a José Gregorio “Rony” Vargas y lo reconoció como Personalidad Destacada de la Provincia por su trayectoria en los medios de comunicación, su impacto en la identidad cordobesa y su vigencia como una de las voces más influyentes de la radio argentina.

El reconocimiento surgió de un proyecto impulsado por la legisladora Ariela Szpanin, con coautoría del legislador Lucas Valiente. La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Actividades Legislativas, donde legisladores, autoridades y familiares del periodista acompañaron el acto.

Participaron del encuentro los legisladores Carlos Carignano, Gustavo Bottasso, Dante Rossi, Juan Blangino, Alfredo Nigro, María del Rosario Acevedo, Matías Gvozdenovich, Ariel Grich, Oscar Saliba y Graciela Bisotto. También estuvo presente la secretaria de la Mujer provincial, Claudia Martínez; el prosecretario General de la Legislatura, Jorge “Archi” Londero; integrantes de Cadena 3 y los familiares directos de Vargas.

Visiblemente emocionado, Rony agradeció la distinción: “Es un hecho trascendente para mí, un regalo. Córdoba ha sido un lugar ideal porque me mostró el escenario, me dio la posibilidad de correr el telón, mirar y asombrarme”. También dedicó palabras a sus compañeros, a su familia y a quienes construyen diariamente la comunicación en la provincia.

Szpanin destacó que Vargas “transformó la información en compañía, hizo de la radio un lugar de encuentro y convirtió la palabra en un espacio de verdad, respeto y humanidad”. Valiente añadió que el periodista “permitió que el interior del interior tuviera voz”, subrayando su impronta en la cultura popular cordobesa.

Durante el acto se proyectó un video con saludos de familiares y compañeros, y luego Jorge “Archi” Londero moderó una charla en la que Vargas recordó episodios de su carrera, habló sobre tecnología, evocó el terremoto de Caucete y homenajeó a Mario Pereyra.

La ceremonia finalizó con la entrega de una placa por parte de Szpanin y Valiente. En los fundamentos del proyecto, ambos legisladores definen a Vargas como “una leyenda de la radio, con una voz única y una especial capacidad de comunicación con el público”.

Nacido en San Juan en 1942, Vargas inició su carrera en su provincia natal y consolidó su legado en Córdoba, donde fue movilero del histórico programa “Juntos”, recorrió el país y el mundo en coberturas especiales, entrevistó a figuras destacadas y escribió numerosos libros. Actualmente conduce “Rony en vivo” los domingos por Cadena 3.