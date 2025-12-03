Low cost inaugura su nueva ruta directa Córdoba–Punta Cana

Arajet, la aerolínea bandera de la República Dominicana, celebró hoy el vuelo inaugural de su nueva ruta directa que conecta Córdoba con Punta Cana, convirtiéndose en el primer vuelo de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hacia uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe.

La operación inicia con cinco frecuencias semanales, ampliando la conectividad internacional del interior del país y ofreciendo a los viajeros cordobeses la posibilidad de volar al Caribe de manera directa, cómoda y eficiente.

Este lanzamiento se produce en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico entre Argentina y la República Dominicana: durante el primer semestre de 2025, la llegada de turistas argentinos al país aumentó un 89.5 % en comparación con el mismo período de 2024, y Argentina se posicionó como el tercer país emisor de turistas hacia el destino, con proyecciones de alcanzar cerca de 450,000 visitantes en 2025.

Con el inicio de esta operación, Córdoba se convierte en el segundo destino de Arajet en Argentina, un paso estratégico que consolida la expansión de la aerolínea en el Cono Sur.

“La elección de Córdoba responde a la creciente demanda del mercado argentino y al interés de los viajeros del interior por contar con opciones directas hacia el Caribe. Este nuevo punto de entrada se suma a la presencia ya establecida en Buenos Aires y amplía significativamente las oportunidades de conectividad para miles de pasajeros que ahora pueden acceder no solo a Punta Cana, sino también a la red regional de destinos que Arajet opera desde la República Dominicana”, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas desde la compañía.

“La respuesta del mercado cordobés ha superado nuestras expectativas desde el primer día. La demanda ha sido extraordinaria y confirma el enorme potencial de esta conexión. Nuestro objetivo es seguir creciendo hasta alcanzar siete frecuencias semanales”, afirmó José Cabrera, Vicepresidente de Comunicaciones de Arajet.

La llegada de Arajet a Córdoba fortalece la oferta aérea del interior argentino y abre nuevas alternativas para el turismo y los viajes regionales, conectando a más argentinos con el Caribe y ampliando el acceso a múltiples destinos en Norte, Centro y Suramérica. Con esta inauguración, Arajet reafirma su compromiso con el mercado argentino y con su estrategia de expansión en el Cono Sur.