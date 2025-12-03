Marcharán para reclamar justicia por la muerte de Samuel Tobares

Familiares y amigos de Samuel Tobares, quien murió el fin de semana pasado durante un confuso hecho ocurrido sobre la Ruta 38, convocaron a una marcha que realizará en Parque Siquiman y donde reclamarán justicia. Dos policías se encuentran detenidos por el caso y se investiga si incurrieron en «un exceso en el uso de la fuerza».

La Fiscalía del Segundo Turno de Villa Carlos Paz imputó a los efectivos por homicidio preterintencional y los mantiene detenidos, mientras que la querella solicitó que se modifique la carátula y sean acusados de homicidio calificado.

La convocatoria organizada por los allegados de Samuel, está prevista para el sábado 6 de diciembre a las 18 horas en la parada de colectivos de Ruta 38 y calle Sarmiento.

Asimismo, ante la difusión de una movilización que iba a hacerse en la ciudad de Córdoba, la familia aclaró que no fue convocada por ellos y que la marcha oficial se realizará en el Valle de Punilla. «Habían anunciado una marcha en Córdoba Capital por el lado del Patio Olmos, pero no es así, no hay autorización ni fue consultado con la familia»; aclararon.

En ese sentido, se conoció que la autopsia reveló que el joven fue sometido a múltiples golpes durante un control policial.