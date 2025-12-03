Ola de calor en Punilla: ¿a cuánto llegará el termómetro?

Una jornada de sol pleno y temperatura en ascenso se vivirá este miércoles 3 de diciembre en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Para lo que resta de la semana, se anuncia un nuevo pico de calor con máximas que podrían rondar los 40 grados en el inicio del último mes del año.

Tras las lluvias del fin de semana, durante el día de hoy, los registros podrían trepar hasta alcanzar los 33 grados.

Para mañana jueves, se anuncian ráfagas de viento de hasta 30 km/h, cielo despejado y una máxima de 35 grados. Sin embargo, la jornada más sofocante se vivirá el viernes 5 de diciembre, con una temperatura que podría llegar a 37 grados.

La inestabilidad podría volver durante el fin de semana, para el sábado se prevé un incremento de la nubosidad y no se descartan chaparrones aislados durante la tarde o la noche en las zonas serranas. Finalmente, el domingo se prevén lluvias en distintos puntos de la provincia y una máxima de 27 grados.