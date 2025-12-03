Una invasión de hormigas voladoras: ¿a qué se debe y cómo eliminarlas?

La inusual aparición masiva de hormigas voladoras tomó por sorpresa a los habitantes de Córdoba y encendió las alarmas. Sin embargo, este espectáculo de la naturaleza no es motivo de pánico y se trata de un evento «totalmente normal» que se dispara durante esta época del año, sobre todo tras episodios de lluvia.

Lo que se observa en los patios y dentro de los hogares es el ciclo reproductivo en pleno apogeo. Estos ejemplares alados son, en su mayoría, machos que emprenden el vuelo en busca de las futuras reinas para fecundarlas. El objetivo de este enjambre es asegurar la creación de nuevos y numerosos hormigueros.

Este proceso comenzó hace aproximadamente 20 días y, si el clima lo permite, podría extenderse por unas dos semanas más.

El fenómeno está íntimamente ligado a la meteorología. Un verano más húmedo y con más precipitaciones adelanta la aparición, mientras que un verano seco la demora. No hay que preocuparse por su permanencia. Los machos voladores tienen una esperanza de vida muy corta, de un par de días, una semana como máximo.

Aunque parece que surgen de la nada, el desarrollo de estas colonias es completamente subterráneo. Los hormigueros han pasado todo el invierno acopiando alimento, y ahora están listos para la fase de expansión.

Si la paciencia no es una virtud o la cantidad es abrumadora, se pueden utilizar insecticidas en aerosol o preparados diluidos en agua, siempre verificando que sean productos habilitados para uso civil y no tóxicos para las personas.