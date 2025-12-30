Aduana flexibiliza controles sobre embalajes de madera en importaciones

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó que el Gobierno nacional avanzó en la flexibilización de los controles aduaneros sobre los embalajes de madera utilizados en las importaciones, a través de la Resolución 980/25.

Según explicó, hasta ahora el Senasa exigía revisar prácticamente todos los envíos que ingresaban al país con embalajes de madera, bajo la presunción de un posible riesgo sanitario por introducción de plagas. Sturzenegger calificó ese esquema como desproporcionado y señaló que la mayoría de los embalajes ya cuentan con tratamientos sanitarios internacionales.

Con la nueva normativa, los controles se concentran en procedencias específicas consideradas de mayor riesgo y se habilita la revisión en planta, lo que permite retirar la mercadería de los puertos sin demoras innecesarias y con un ahorro significativo en costos de estadía.

El ministro sostuvo que la acumulación de este tipo de trabas administrativas impactó negativamente en la economía y la producción, y remarcó que la medida forma parte de un proceso más amplio de desregulación. En ese marco, agradeció al equipo del Senasa y a funcionarios de las áreas de Agricultura y Desregulación por acompañar el cambio.

La resolución busca agilizar el comercio exterior sin desatender los controles sanitarios, reduciendo tiempos y costos para importadores y operadores logísticos.