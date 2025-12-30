Bialet Massé impulsa un nuevo reservorio de agua en Mirador del Lago

Continúan los trabajos de construcción de cisternas en barrio Mirador del Lago, una obra clave orientada a fortalecer el sistema de provisión de agua potable en la zona. El proyecto contempla una capacidad total de 310.000 litros, destinados exclusivamente a mejorar el abastecimiento del barrio.

La intervención se desarrolla en el marco de la emergencia hídrica que atraviesa Bialet Massé y forma parte de una serie de acciones priorizadas por el municipio para sostener y mejorar el servicio de agua. Desde el Ejecutivo local indicaron que estas obras buscan dar respuesta a una demanda estructural, con soluciones de mayor capacidad de reserva.

Los trabajos continúan de manera progresiva, con el objetivo de asegurar un mejor funcionamiento del sistema en los meses de mayor consumo.