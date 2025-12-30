Calorón: Cuánto marcará el termómetro en las sierras de Córdoba

Una jornada sofocante se vive este martes 30 de diciembre en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta por las altas temperaturas y el pronóstico anticipa que el termómetro seguirá subiendo en las próximas horas y que el Año Nuevo llegará con la primera ola de calor del verano.

Para el día de hoy, se esperan máximas por encima de los 35 grados en todo el territorio provincial y rige un «Alerta Amarillo».

El último día del 2025 llegará con una temperatura que podría alcanzar los 40 grados y el 2026 dará inicio con clima similar, ideal para disfrutar de los ríos serranos, las piletas o simplemente quedarse adentro de casa con aire acondicionado o ventilador.

Se adelantó además que podría haber cierta inestabilidad hacia el fin de semana.