Continúan los trabajos de bacheo en calles de Valle Hermoso

Las tareas se realizan sobre Gobernador Cárcano y Santa Teresa, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial.
Sociedad
martes, 30 de diciembre de 2025 · 19:13

Desde el Área de Obras Públicas de la Municipalidad de Valle Hermoso informaron que continúan los trabajos de bacheo en distintos puntos de la localidad, en el marco de las acciones de mantenimiento de la vía pública.

En esta etapa, las tareas se están desarrollando sobre la calle Gobernador Cárcano y la calle Santa Teresa, donde se realizan intervenciones para mejorar la transitabilidad y optimizar las condiciones de circulación tanto para vehículos como para peatones.

