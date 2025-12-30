Córdoba reordena su gobierno: así queda la nueva estructura del Ejecutivo

La Legislatura de Córdoba aprobó este lunes la nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial, al convertir en ley un proyecto enviado por el Gobierno provincial que ratifica el decreto firmado el pasado 9 de diciembre. La norma redefine la organización interna del Ejecutivo, fija un esquema de 15 ministerios y reorganiza la dependencia funcional de distintos organismos y agencias.

La aprobación se dio durante la 25ª sesión ordinaria del actual período legislativo, en una extensa jornada que comenzó minutos antes de las 17 y se prolongó durante varias horas. La sesión fue presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto, con tramos a cargo del presidente provisorio de la Cámara, Juan Manuel Llamosas.

El decreto ratificado modifica la estructura vigente desde diciembre de 2023 y establece que el gobernador será asistido por los siguientes ministerios: Gobierno; Economía y Gestión Pública; Infraestructura y Servicios Públicos; Educación; Salud; Desarrollo Social y Promoción del Empleo; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Bioagroindustria; Desarrollo Humano; Justicia y Trabajo; Seguridad; Ambiente y Economía Circular; Cooperativas y Mutuales; Comunicación; y Vinculación y Gestión Institucional.

Según lo expresado durante el tratamiento legislativo, la reorganización apunta a actualizar competencias, redefinir áreas estratégicas y ordenar la relación del Ejecutivo con organismos y agencias autárquicas, con el objetivo de mejorar procesos internos y optimizar la respuesta del Estado provincial.

En ese marco, la normativa establece que continuarán funcionando de manera autárquica, entre otros, Córdoba Turismo y Córdoba Cultura bajo la órbita del Ministerio de Gobierno; Córdoba Deportes y Córdoba Joven dentro del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional; y el Ceprocor en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Además, la Dirección de Vivienda pasará a depender del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

También se ratifica la autonomía de organismos como la Caja de Jubilaciones, el Banco de la Provincia de Córdoba, la Lotería, la Terminal de Ómnibus, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento y otras agencias vinculadas al desarrollo productivo y la innovación, todas bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública.

La ley faculta a esa cartera a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias, garantizando la continuidad del ejercicio financiero y sin afectar el equilibrio fiscal.

Desde el oficialismo, se sostuvo que la nueva estructura responde a una concepción de gestión orientada a la planificación, la coordinación interministerial y la mejora del servicio público. Desde la oposición, en tanto, se remarcó que la organización interna del Ejecutivo forma parte de las atribuciones propias de cada administración para llevar adelante su plan de gobierno.

En la misma sesión, la Unicameral también sancionó una ley que autoriza al Ejecutivo provincial a ceder en comodato por 10 años un terreno de dominio provincial a la Asociación Civil Club Palermo Bajo, para el desarrollo de actividades deportivas, sociales y educativas, y aprobó una licencia por seis meses para la legisladora Nadia Fernández, a partir del 1° de enero de 2026.