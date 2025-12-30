Desde enero aumenta la tarifa de la ITV en Córdoba: todos los nuevos precios

A partir del 1° de enero, los conductores de la ciudad de Córdoba deberán afrontar un nuevo aumento en la tarifa de la Inspección Técnica Vehicular (ITV). El incremento será del 18% y fue solicitado por la empresa concesionaria V.T.V. Córdoba S.A., según confirmaron desde el Municipio.

La ITV es un requisito obligatorio para circular y tiene como objetivo garantizar que los vehículos se encuentren en condiciones seguras. Durante la inspección se evalúan aspectos clave como frenos, dirección, suspensión, sistema de luces, estado de los neumáticos y emisión de gases, entre otros puntos.

El nuevo cuadro tarifario impacta en todos los rubros, desde automóviles particulares y motocicletas hasta camiones, taxis y unidades de transporte público.

Cómo quedan los precios

Con la actualización, las tarifas vigentes desde enero serán las siguientes:

Automóviles particulares: $46.606

Motocicletas hasta 175 cc: $16.478

Motocicletas mayores a 175 cc: $24.845

Taxis y remises: $53.406

Micro-ómnibus y transporte escolar menor: $79.512

Ómnibus: $85.079

Trolebuses: $96.295

Camionetas: $67.701

Camiones: $93.143

Remolques de más de 5.000 kg: $50.953

Remolques hasta 5.000 kg: $34.165

Casas rodantes: $34.165

Ambulancias: $67.071

Por qué aumenta la tarifa

Desde la empresa permisionaria indicaron que el ajuste tarifario busca garantizar la continuidad del servicio público concesionado, así como sostener condiciones de accesibilidad, economía, eficiencia y calidad.

En ese marco, señalaron que los costos del servicio se incrementaron un 44,37% en el último año, lo que motivó el pedido de actualización.

La última suba se había aplicado en julio, cuando la tarifa aumentó un 21%. Con este nuevo incremento, la ITV vuelve a impactar en el bolsillo de los cordobeses que deben cumplir con la inspección para poder circular de manera legal.