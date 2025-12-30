El calor superó los 35 grados en Carlos Paz y localidades vecinas

Las altas temperaturas marcaron este martes una jornada agobiante en Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo y sectores de la ciudad de Córdoba, con máximas que superaron los 35 grados y se mantuvieron casi sin variaciones hasta entrada la tarde.

Según el informe elaborado en el marco de los proyectos MATTEO, PREVENIR y el Club de Ciencias STEAM, las temperaturas más elevadas en la zona de Punilla se registraron alrededor de las 15 horas. En La Cuesta, la estación oficial de EPEC marcó 35,3°C, mientras que en San Antonio de Arredondo, el sector de Santos Lugares alcanzó los 35,2°C. En distintos barrios de Villa Carlos Paz, los valores oscilaron entre 34 y 34,9 grados, con registros elevados en Playas de Oro, barrio Sarmiento, José Muñoz y La Quinta.

A las 18 horas, los sensores continuaban mostrando valores muy similares, lo que evidenció la persistencia del calor durante toda la tarde.

En paralelo, datos suministrados por la Red de Pluviómetros y Estaciones Meteorológicas de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba confirmaron un escenario aún más exigente en la capital provincial. La estación de Barrio Empalme registró una máxima de 37,4°C, mientras que en Barrio Alberdi y Villa Urquiza los valores superaron los 36 grados. En el área del Observatorio y otros CPC, las temperaturas se mantuvieron entre 34,8 y 35,8 grados.

Desde Defensa Civil se precisó que varias de las estaciones instaladas en escuelas forman parte de los proyectos MATTEO y PREVENIR, orientados al monitoreo climático y a la prevención de riesgos asociados a eventos extremos.