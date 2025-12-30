Emiten "alerta amarilla" por calor en Carlos Paz

Punilla
Emiten "alerta amarilla" por calor en Carlos PazSe prevén jornadas con máximas que alcanzarán y superarán los 35 grados durante la semana.
El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por altas temperaturas para Carlos Paz y el centro de la provincia de Córdoba, en un contexto de tiempo mayormente despejado y elevada sensación térmica.
Durante la mañana de este martes, la temperatura en la ciudad alcanzaba los 31,6 grados, con una sensación térmica de 33 grados, humedad del 47% y viento leve del noreste. Las condiciones fueron registradas por la estación meteorológica del Observatorio Córdoba.
Según el pronóstico oficial, este martes la temperatura máxima llegará a los 34 grados, con probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche. El viento soplará del sector este y noreste, con intensidades moderadas.
Para los próximos días se esperan valores elevados de manera sostenida:
- Miércoles: mínima de 19° y máxima de 36°
- Jueves: mínima de 18° y máxima de 35°
- Viernes: mínima de 20° y máxima de 35°
- Sábado: mínima de 17° y máxima de 32°
- Domingo: mínima de 17° y máxima de 35°
- Lunes: mínima de 20° y máxima de 32°
La alerta amarilla indica que las altas temperaturas pueden tener un impacto leve a moderado en la salud, especialmente en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Se recomienda extremar cuidados, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.