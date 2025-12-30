Punilla

Emiten "alerta amarilla" por calor en Carlos Paz

Se prevén jornadas con máximas que alcanzarán y superarán los 35 grados durante la semana.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
martes, 30 de diciembre de 2025 · 12:14

El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por altas temperaturas para Carlos Paz y el centro de la provincia de Córdoba, en un contexto de tiempo mayormente despejado y elevada sensación térmica.

Durante la mañana de este martes, la temperatura en la ciudad alcanzaba los 31,6 grados, con una sensación térmica de 33 grados, humedad del 47% y viento leve del noreste. Las condiciones fueron registradas por la estación meteorológica del Observatorio Córdoba.

Según el pronóstico oficial, este martes la temperatura máxima llegará a los 34 grados, con probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche. El viento soplará del sector este y noreste, con intensidades moderadas.

Para los próximos días se esperan valores elevados de manera sostenida:

  • Miércoles: mínima de 19° y máxima de 36°
  • Jueves: mínima de 18° y máxima de 35°
  • Viernes: mínima de 20° y máxima de 35°
  • Sábado: mínima de 17° y máxima de 32°
  • Domingo: mínima de 17° y máxima de 35°
  • Lunes: mínima de 20° y máxima de 32°

La alerta amarilla indica que las altas temperaturas pueden tener un impacto leve a moderado en la salud, especialmente en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Se recomienda extremar cuidados, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.

Comentarios