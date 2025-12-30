Histórico: Cosquín invirtió más de 1.000 millones de pesos en la salud pública

La gestión encabezada por el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, llevó adelante una inversión histórica para reforzar el sistema de salud durante el 2025. El mandatario presentó el balance de inversión y fortalecimiento del sistema de salud municipal, en una jornada que tuvo como eje central la exhibición del nuevo equipamiento para el Hospital Armando Cima.

El jefe de gobierno local, quien estuvo acompañado por el Director del Hospital, Fernando Durán y por la doctora Alejandra Ruiz, detalló las inversiones realizadas en sus dos años de gestión en tecnología sanitaria, insumos y mejoras organizativas en pos de optimizar la respuesta del sistema de salud local y garantizar una atención de mayor calidad para los vecinos.

También expusieron los resultados del programa «Salud en Tu Barrio» y de la exitosa campaña de vacunación contra el dengue que viene realizando la Municipalidad de Cosquín.

Cardinali sostuvo que invertir en el sistema de salud pública municipal es una decisión política que prioriza el acceso a la atención médica para los vecinos de Cosquín, aun sin aportes financieros de la Nación. En esta línea explicó que el municipio lleva invertidos en salud más de mil millones de pesos, abarcando infraestructura, medicamentos, aparatología e insumos para diferentes áreas. «Estamos realmente orgullosos de todo lo que hicimos en materia de salud en estos dos años»; declaró.

Este monto de inversión contempla la adquisición y reparación de equipamiento médico, que incluyó electrocardiógrafos, monitores multiparamétricos, manómetros, oxímetros, balanzas y analizador hematológico; además de refacciones edilicias en el hospital.

Por su parte, Fernando Durán hizo hincapié en la importancia de contar con una gestión municipal que entienda la salud pública como una inversión y no como un gasto y explicó que «esta mirada posibilita una excelente calidad en la cobertura de salud ofrecida por el Hospital Municipal y los 4 Centros de Atención Primaria para la Salud (dispensarios) que hacen a la infraestructura sanitaria de la ciudad, que implica un rango aproximado de entre 70 a más de 100 mil consultas anuales, un número que excede cuatro veces su cantidad de población».

Programa Salud en Tu Barrio

Durante el 2025, desde el programa «Salud en Tu Barrio» se realizaron operativos del consultorio móvil en 18 barrios de la ciudad, que alcanzaron a más de 300 vecinos y vecinas. En las jornadas se brindaron atenciones primarias, controles de salud, vacunación para niños y adultos mayores, y entrega de medicamentos; con la participación de médicos, especialistas y personal de enfermería.

Además, se ofreció información sobre el Hospital Municipal y los CAPS, reforzando el acceso al sistema sanitario y la prevención.

La vacunación contra el dengue

En la primer etapa de aplicación del Plan Estratégico de Vacunación y Abordaje Integral para la Prevención y el Control del Dengue para la temporada 2025-2026 impulsado por el gobierno provincial, Cosquín se posicionó como la localidad que encabeza el número de dosis aplicadas dentro Punilla, que componen el 85% de las dosis aplicadas en el departamento.

En octubre, el primer mes de vacunación, Cosquín contaba con 177 vacunas colocadas, contra otros municipios de la zona que no superaban las 30 dosis.

Hoy Cosquín tiene la más alta tasa de vacunación contra el dengue, que después del mes de noviembre se contabilizan en aproximadamente 500 dosis. Lo que marcó la diferencia fue el hecho de tomar a esta campaña de vacunación como una política sanitaria, y no limitar la captación de la población únicamente a través del hospital y los dispensarios. Por este motivo, se llevaron adelante campañas de vacunación en las escuelas y en el Centro de Congresos y Convenciones.

Esta ampliación del equipo de vacunación refleja el compromiso del intendente y su gestión con una política sanitaria preventiva y de alcance territorial. La estrategia apunta a fortalecer la cobertura y el acceso de la población a las inmunizaciones, generando capacidad de respuesta anticipada frente a potenciales brotes epidémicos. Se trata de una decisión que posiciona a la ciudad en un escenario de mayor protección sanitaria y preparación institucional a largo plazo.

Reorganización de recursos y optimización de la atención

Alejandra Ruiz destacó el trabajo que se está realizando a través del programa interno de Turnos Prioritarios para grupos vulnerables (embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con prisión domiciliaria, etc). De esta manera se busca mejorar la accesibilidad en todos los ámbitos, incluyendo el área de discapacidad, que se ubica como uno de los ejes de trabajo central de la gestión de esta área.

Además, adelantó que para el año próximo se está trabajando en la digitalización administrativa de todos los dispensarios y del Hospital. Esto permitirá unificar, conectar y mejorar la prestación, porque todos los centros de salud tendrán acceso a las historias clínicas de los pacientes, independientemente de dónde se hayan atendido.