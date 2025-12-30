Internaron a Milagro Sala tras descompensarse

La Plata. El equipo médico que asiste a Milagro Sala informó que la dirigente social fue internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata, tras sufrir una descompensación. El episodio ocurrió el sábado por la tarde, según precisó Jorge Rachid, médico personal de la referente de la organización Tupac Amaru. El episodio, a su vez, generó polémica debido a que al no ser notificado se conoció por el aviso de la tobillera electrónica.

La internación se decidió luego de que Sala presentara complicaciones relacionadas con sus problemas crónicos de circulación sanguínea, situación que motivó su traslado a la guardia del hospital y, posteriormente, la permanencia en el centro de salud bajo estricta supervisión.

El propio Rachid comunicó a través de sus redes sociales que la internación responde a una descompensación sufrida por la exlegisladora jujeña, quien ya había sido derivada en otras ocasiones por cuadros similares.

“A raíz de una descompensación fue derivada a la guardia del Hospital de Gonnet donde se decidió su internación bajo la conducción del equipo médico de la Institución. Quienes la asistimos continuamos la supervisión de la evolución”, manifestó el profesional.

Sala reside en la ciudad de La Plata desde 2023, luego de que la justicia jujeña aprobara su traslado desde Jujuy para recibir atención médica especializada. El cambio de domicilio fue autorizado tras un pedido de sus abogados, quienes argumentaron que la dirigente requería intervenciones clínicas que no podían realizarse en la provincia norteña.