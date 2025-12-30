Liberan en Santa Fe a "Ricardito", el yacaré que pasó más de 10 años encerrado en una pileta

Personal del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe liberó a “Ricardito”, un ejemplar de yacaré overo (Caiman latirostris) que había sido trasladado en octubre pasado desde la Ciudad de Buenos Aires luego de pasar más de una década en un entorno inapropiado para su especie en una pequeña pileta en el Instituto Malbrán.

La reinserción se realizó en un área protegida de la provincia, tras pasar meses en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (Criif) La Esmeralda, en la capital santafesina, donde el animal permaneció hasta alcanzar las condiciones sanitarias, ecológicas y comportamentales necesarias para su reinserción en la naturaleza.

“Esta liberación no es solo un hecho emotivo o simbólico: es el resultado concreto de una política pública que elige actuar con evidencia científica, responsabilidad institucional y compromiso con la vida. Recuperar animales, rehabilitarlos y devolverlos a sus hábitats es parte del camino que elegimos en Santa Fe”, sostuvo el ministro Enrique Estévez.

La historia de Ricardito

Ricardito fue hallado en una vivienda particular y derivado al Malbrán hace más de diez años. Su historia llegó a la opinión pública por su singularidad, pero también puso en evidencia la necesidad de brindar respuestas responsables y científicamente fundamentadas ante casos de tenencia y tráfico de fauna silvestre.

A partir de una intervención judicial impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), con apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de CABA, el Área de Fauna de la Policía Federal Argentina y el Ecoparque porteño, Ricardito fue trasladado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe, donde se realizó su rehabilitación.

El animal llegó con signos característicos de haber pasado un largo tiempo en condiciones inapropiadas para la especie, motivo por el cual, durante varias semanas, un equipo técnico interdisciplinario evaluó su estado sanitario, nutricional y conductual. Aunque no se observaron enfermedades de base, el animal no contaba con el repertorio comportamental adecuado para la vida silvestre ni con el peso apropiado.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe destacaron que la reinserción de Ricardito simboliza una política pública basada en la ciencia, la articulación institucional y el respeto por la biodiversidad.