Más de 12 toneladas de cartón reciclado fueron vendidas en Capilla del Monte

Ambiente
Más de 12 toneladas de cartón reciclado fueron vendidas en Capilla del MonteSe comercializaron más de 12 toneladas de cartón y 700 kilos de plástico recuperado, en el marco del trabajo conjunto entre el municipio, vecinos y comerciantes.
La Municipalidad de Capilla del Monte concretó una nueva venta de material reciclable como parte de su política ambiental y del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
En esta oportunidad, se vendieron 12.000 kilos de cartón enfardado y 700 kilos de plástico PET cristal, materiales que fueron recuperados gracias a la separación en origen y al compromiso sostenido de vecinos y comercios de la ciudad.
Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones permite reducir el volumen de residuos, fomentar el reciclaje y fortalecer un modelo de gestión ambiental con participación comunitaria, orientado al cuidado del entorno y a una ciudad más sustentable.