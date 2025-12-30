Valle Hermoso inauguró una nueva fuente de agua subterránea para reforzar el servicio

La Municipalidad de Valle Hermoso inauguró una nueva fuente de agua subterránea que ya forma parte del sistema Ferrarini, una obra estratégica orientada a fortalecer y mejorar el servicio de agua potable en la localidad. El proyecto se enmarca en un plan integral que apunta a garantizar el abastecimiento actual y acompañar el crecimiento futuro del municipio.

Los trabajos se realizaron de manera conjunta entre el municipio y la Cooperativa San Antonio, con fondos gestionados ante el Gobierno de la Provincia. Desde el Ejecutivo local destacaron que se trata de una intervención clave que refleja una gestión orientada a dar respuestas concretas a una demanda esencial para los vecinos.

La obra incluyó la construcción de una casilla de comandos, la automatización del sistema, un equipo de cloración, bombeo y la instalación de una cañería de nexo hasta la cisterna existente. Gracias a esta infraestructura, el sistema suma un aporte de 10 metros cúbicos por hora, lo que permitirá mejorar tanto el abastecimiento como la calidad del servicio.

El nuevo pozo beneficiará a unos 1.500 usuarios de nueve barrios ubicados en la zona este de Valle Hermoso y se suma a otras intervenciones que se vienen desarrollando para optimizar el sistema de provisión de agua potable.

Desde el municipio calificaron la obra como una de las más importantes de los últimos años, al tratarse de una inversión pensada para resolver necesidades actuales y garantizar un servicio eficiente a largo plazo.