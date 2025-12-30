Víctor Curvino inicia una nueva gestión al frente de la Defensoría del Pueblo

El próximo viernes 2 de enero, a las 17:00, se llevará a cabo en el Concejo de Representantes el acto de asunción de Víctor Curvino en su nueva gestión como Defensor del Pueblo de Carlos Paz, dando inicio formal al período institucional 2026–2030.

La ceremonia se inscribe como el paso administrativo y político posterior a la proclamación realizada por la Junta Electoral Municipal a fines de agosto, cuando Curvino fue ratificado en el cargo tras el proceso electoral local. En aquella oportunidad, también quedaron confirmados Jorge Álvarez como defensor adjunto, Sandra Zobele como defensora suplente y Gabriela Mangoldt como adjunta suplente.

La nueva gestión tendrá continuidad con el esquema de trabajo desarrollado en el período anterior, con foco en la atención de reclamos vecinales, la articulación con instituciones locales y la intervención en temas vinculados a servicios públicos, derechos ciudadanos y ambiente, entre ellos el cuidado del Lago San Roque.

La asunción del viernes marcará el inicio formal de un nuevo ciclo institucional para la Defensoría del Pueblo, organismo que volverá a estar conducido por Curvino y su equipo durante los próximos cuatro años.