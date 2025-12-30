Vuelve a subir el transporte interurbano: ¿cuánto costará viajar a Carlos Paz?

El transporte interurbano registrará un nuevo incremento en el inicio de la temporada de verano y afectará a los vecinos y turistas que se muevan por las sierras de Córdoba. La suba fue autorizada por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y entrará en vigencia desde el próximo viernes 2 de enero, lo que afectará también el precio del boleto para viajar de Córdoba a Villa Carlos Paz.

El aumento suma un 9,5% y arroja un acumulado anual del 23,5% en los valores de las empresas de transporte.

La medida fue publicada este martes 30 de diciembre en el Boletín Oficial y se conoció que para viajar de la capital cordobesa a Villa Carlos Paz y viceversa, se deberán desembolsar $5500. En tanto, para hacer lo propio entre Córdoba y Río Cuarto, se necesitarán $34600 y se pagará $21600 para viajar a Villa María.

En tanto, el viaje a Jesús María tendrá un costo de $6600.

Es importante destacar que el último incremento se había otorgado durante el pasado mes de mayo.