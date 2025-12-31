ARCA prorrogó el plazo para adherir al plan de pagos especial de impuestos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó este miércoles hasta el 31 de marzo de 2026 el plan de pagos especial para las personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas y medianas empresas (tramos 1 y 2), entidades sin fines de lucro, empresas del sector salud y el resto de los contribuyentes.

Así quedó plasmado en la Resolución General 5808/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial. En el plan de pagos especial se pueden regularizar deudas impositivas, de la Seguridad social, retenciones y percepciones y tributos aduaneros, incluyendo multas, vencidas al 31 de agosto de 2025.

Además no hay límite en la cantidad de planes a formular y la tasa de interés será fija equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente. La norma aclara que no se reducen intereses ni sanciones y la adhesión se podrá realizar hasta el 31 de marzo de 2026.

ARCA: Plan de pagos

Las cuotas son mensuales, iguales y consecutivas, con un monto mínimo de 2 mil pesos. El plan caduca a los 60 días corridos desde que se verifique la falta de pago de dos cuotas, sean consecutivas o alternadas.

La cantidad de cuotas dependerá del tipo de sujeto que adhiera al plan:

Para las personas humanas, sucesiones indivisas, micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y sector salud: hasta 60 cuotas mensuales con un pago a cuenta del 10%

Para las medianas empresas (tramo 1 y 2, excepto personas humanas y sucesiones indivisas): hasta 48 cuotas con un pago a cuenta del 15%

Para el resto de los contribuyentes: hasta 36 cuotas con un pago a cuenta del 20%.

Además, a través de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en los próximos días se bajará la tasa de intereses resarcitorios del 4 al 2,75 por ciento.

Quedan excluidas del régimen de facilidades de pago de ARCA las obligaciones que se detallan a continuación: