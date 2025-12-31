Carlos Paz: Cómo serán los cortes de calles por la llegada del Año Nuevo

La ciudad de Villa Carlos Paz recibirá el Año Nuevo con un show de luces y pirotecnia fría que se llevará adelante en la costanera del lago San Roque. Se anunciaron los cortes de tránsito que se implementarán en distintos puntos de la ciudad con motivo de los preparativos y trascendió que se restringirá la circulación en el Puente Uruguay.

Desde las últimas horas de este miércoles 31 de diciembre, se dispondrá además un corte en el Puente Cassaffousth (23:30hs), el cierre total en la Avenida Uruguay (23:30hs) y se cambiará el sentido de Miguel Juárez (entre San Martín y Sabattini).

Se estableció un corredor sanitario en el extremo oeste que avanzará por las calles Almafuerte, Cassaffousth, Caseros, General Paz y Avenida Cárcano, mientras que se habilitará además un corredor sanitario en el extremo este por las calles Liniers, Maipú, Avenida Libertad y Avenida Cárcano.